maire tecnimont maxi causa con eurochem tra sanzioni e tribunali russi

Maire Tecnimont si trova coinvolta in una complessa controversia legale con EuroChem, un cliente importante operante tra Russia e Kazakistan. La disputa, che coinvolge una somma miliardaria, si sviluppa tra sanzioni e procedimenti giudiziari nei tribunali russi, evidenziando le sfide internazionali dell'azienda in un contesto geopolitico instabile.

Maire Tecnimont è finita dentro un contenzioso che vale miliardi e che si muove tra Russia e Kazakistan, con un cliente, EuroChem, deciso a presentare il conto. Sentenze, sanzioni e garanzie bancarie compongono un quadro teso, dove ogni mossa legale pesa sul futuro operativo del gruppo. Il progetto di Kingisepp e lo stop che ha

