Mainoo-Napoli ostacoli e concorrenza | lo United frena
Il Napoli continua a monitorare Kobbie Mainoo come possibile rinforzo per il centrocampo, ma la trattativa incontra ostacoli e concorrenza. Lo United, infatti, sembra intenzionato a frenare la cessione del giovane talento, complicando così le possibilità del club azzurro di portarlo in Italia. La situazione resta in evoluzione, con il mercato ancora aperto e diverse variabili da considerare.
Il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare il centrocampo resta Kobbie Mainoo. Il talento del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Mainoo-Napoli, ostacoli e concorrenza: lo United frena - Napoli, ostacoli e concorrenza: lo United frena Il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare il centrocampo resta Kobbie Mainoo. forzazzurri.net
Mainoo verso il Napoli, lo United lo farà partire solo ad alcune condizioni - Kobbie Mainoo si avvicina al Napoli e potrebbe presto diventare un calciatore partenopeo. dailynews24.it
#Mainoo-Napoli, aumenta la tensione con lo United. Ha chiesto di essere liberato Leggi qui areanapoli.it/share/615648/ - facebook.com facebook
#Mainoo #Napoli Svelata la possibile data dell'arrivo in Italia x.com