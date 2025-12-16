Un nuovo indizio emerge sui social riguardo a Mainoo, giovane talento del Napoli. Il gesto del fratello sui social ha attirato l'attenzione dei tifosi, alimentando le speculate sul suo possibile impiego in vista della Supercoppa. Dopo alcune prestazioni altalenanti in Serie A e Champions League, il club osserva con attenzione questa pista.

© Spazionapoli.it - Mainoo – Napoli, indizio clamoroso: il gesto del fratello sui social! – FOTO

Il Napoli mette nel mirino la Supercoppa, dopo le due ultime partite tra Serie A e Champions League non esattamente esaltanti. La possibilità di mettere le mani su un trofeo è un’occasione fin troppo ghiotta per Antonio Conte, che sicuramente qualcosa dal mercato si aspetterà. Reparto tenuto sotto stretta osservazione dal direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna è senza dubbio il centrocampo, con un nome su tutti a tenere banco: quello di Kobbie Mainoo. La tensione tra lui e Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, continua a crescere, così come dimostrato dal gesto social di suo fratello che non lascia spazio a molte interpretazioni. Spazionapoli.it

