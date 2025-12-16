Maglie a treccia Gutteridge FW 25–26 | eleganza e calore

La collezione Gutteridge FW 25–26 propone maglie a treccia che uniscono eleganza e calore, ideali per affrontare l’inverno con stile. Presentando modelli come girocollo, dolcevita, cardigan e scolli raffinati, questa linea valorizza la tradizione della maglieria, offrendo capi versatili e di qualità per un look sofisticato e confortevole.

© Lopinionista.it - Maglie a treccia Gutteridge FW 25–26: eleganza e calore La nuova collezione Gutteridge FW 25–26 celebra la maglieria a treccia: girocollo, dolcevita, cardigan e scolli raffinati per l'inverno.