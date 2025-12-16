MAgico Natale a Telese secondo week-end da record | città invasa dall’entusiasmo

Il secondo fine settimana di “Magico Natale a Telese” ha registrato un successo straordinario, confermando l’entusiasmo della città e dei visitatori. L’evento, ricco di iniziative e atmosfere festive, ha attirato numerosi partecipanti, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e magia. Un bilancio positivo che sottolinea l’importanza di questa tradizione natalizia per la comunità locale.

Si è concluso con un bilancio trionfale il secondo weekend di appuntamenti del "Magico Natale a Telese". Le giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre hanno registrato un'affluenza di pubblico straordinaria, confermando la cittadina termale come vero e proprio cuore pulsante delle festività per l'intera Valle. Un programma che non ha lasciato un attimo di respiro, capace di incantare grandi e piccini. Se venerdì i Mercatini di Natale e la suggestiva 5^ Mostra del Presepe hanno aperto le danze all'insegna della tradizione, sabato è stata la volta del gusto con la Caprese Telesina da record: un dolce monumentale di 4 metri, realizzato in collaborazione con Il Dolce Ritrovo, che ha deliziato i tantissimi presenti su Viale Minieri.

