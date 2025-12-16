Maghi orchi e l' Elfa Suprema | ritorna il grande Natale Fantasy del MUFANT
Durante la settimana tra Natale e Capodanno, il MUFANT riapre le sue porte per il tradizionale
Passata l'ansia dei regali e dei preparativi natalizi, nella settimana fra Natale e Capodanno, torna la grande festa di Natale Fantasy del MUFANT. Nata con il progetto "Rooftop MUFANT", la manifestazione quest'anno raddoppia gli spazi allargandosi al nuovo Rooftop del museo, appena rigenerato. Torinotoday.it
