Maestri del Commercio torna il premio agli imprenditori reggini storici del settore

Torna a Reggio Calabria l’appuntamento con i Maestri del Commercio 2025, il premio promosso da Confcommercio per riconoscere gli imprenditori storici del settore. L’evento, alla sua edizione 2025, è stato celebrato con una cerimonia alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore alle attività produttive Alex Tripodi.

Celebrata da Confcommercio a Reggio Calabria l'edizione 2025 dei Maestri del Commercio 2025. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all'assessore comunale alle attività produttive Alex Tripodi, ha preso parte alla tradizionale cerimonia delle benemerenze istituite dall’associazione ‘50&più' di. Reggiotoday.it

