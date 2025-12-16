Maduro | Machado ha il cervello rotto

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha recentemente commentato duramente sulla leader dell'opposizione Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace nel 2025. In dichiarazioni pubbliche, Maduro ha affermato che Machado

4.50 La leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace 2025 Maria Corina Machado "ha il cervello rotto". Lo ha affermato il leader di Caracas, Nicolas Maduro, ironizzando sulla frattura vertebrale che l'ex deputata avrebbe subito durante il suo viaggio per raggiungere Oslo per la consegna del Nobel, dopo 11 mesi in clandestinità in patria. "Dice di avere una vertebra rotta. Ciò che è rotto è il suo cervello e la sua anima, perché è un demone", ha affermato il presidente venezuelano. Servizitelevideo.rai.it

María Corina Machado non è la solita premio Nobel per la pace - Ha unito l’opposizione in Venezuela scontrandosi con la dura repressione del regime, e appoggia le operazioni militari e la retorica aggressiva di Trump ... ilpost.it