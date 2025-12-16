Il 7 ottobre, Nicolás Maduro utilizza il suo compleanno come occasione di propaganda, indossando la kefiah e mostrando un atteggiamento di supporto a cause contro Israele e l'Occidente. Questa celebrazione si trasforma in un palcoscenico politico, suscitando polemiche e riflessioni sulle implicazioni delle sue scelte simboliche.

© Ilfoglio.it - Maduro con la kefiah che celebra il 7 ottobre. Anche il suo compleanno diventa propaganda al terrorismo

Anche il compleanno diventa un palcoscenico propagandistico per Nicolás Maduro. E un'occasione per schierarsi col terrorismo islamico e contro Israele e l'occidente. Sta girando sui social un video di fine novembre scorso, nel quale si vede il presidente venezuelano che taglia una torta con i colori della bandiera venezuelana indossando una kefiah su cui campeggiavano due slogan in arabo: "Siamo tutti Gaza" e "Toofan Al Aqsa" (letteralmente Alluvione di Al Aqsa ), espressione con cui Hamas ha denominato l’attacco del 7 ottobre. Un gesto che va oltre la solidarietà simbolica e scivola nella provocazione ideologica. Ilfoglio.it

