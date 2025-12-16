Madre e figlia investite | entrambe in ospedale

16 dic 2025

Martedì 16 dicembre si sono verificati diversi incidenti stradali a causa della pioggia che ha ridotto la visibilità. Tra gli episodi più gravi, un incidente ha coinvolto una madre e sua figlia, entrambe trasportate in ospedale. La giornata si caratterizza per una serie di eventi che sottolineano i rischi legati alle condizioni climatiche avverse sulla viabilità.

Continua la lunga scia di incidenti stradali di oggi, martedì 16 dicembre, complice la pioggia che riduce la visibilità. Nel tardo pomeriggio a ponente, in via Pra', sono rimaste coinvolte due donne, madre e figlia.Le due, entrambe adulte, stavano attraversando la strada - non è chiaro se sulle. Genovatoday.it

