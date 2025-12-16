Madonna e Guy Ritchie si riuniscono dopo 17 anni per sostenere il figlio

Madonna e Guy Ritchie si sono incontrati nuovamente a Londra dopo 17 anni per sostenere il figlio Rocco Ritchie, partecipando all'inaugurazione della sua mostra

I due ex si sono ritrovati a Londra, all'inaugurazione della mostra di Rocco Ritchie Talk Is Cheap, di cui Madonna ha detto: «L'arte ha una maniera unica di unire le persone». Vanityfair.it

