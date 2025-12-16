Dopo vent'anni, Madonna e Guy Ritchie si sono riuniti in una foto insieme per il debutto artistico del figlio Rocco, dimostrando quanto l'amore per un figlio possa superare ogni divergenza. Un momento significativo che segna un passo avanti nel rapporto tra i genitori e il loro giovane artista.

© Amica.it - Madonna e Guy Ritchie, la foto insieme dopo 20 anni per il figlio Rocco, che ha appena debuttato come artista in una galleria d’arte

L’amore per un figlio spinge a superare ogni muro, e Madonna e Guy Ritchie hanno deciso di mettere da parte il passato per il figlio Rocco, che ha appena debuttato come artista in una galleria d’arte. La regina del pop e il regista non posavano insieme per i fotografi da quasi vent’anni. Entrambi si sono presentati alla galleria londinese per sostenere il figlio 25enne, che ha esposto una serie di dipinti per una mostra intitolata Talk is Cheap. È stato lo stesso Rocco a condividere una foto dei genitori davanti ai quadri. L’orgoglio di Rocco Ritchie: «Non biasimo chi mi giudica». «Capisco perché qualcuno potrebbe giudicarmi, non li biasimo. Amica.it

Madonna & Guy 2000-2008

