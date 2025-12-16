Maddy Combs Quintet dal vivo allo Sghetto Club
Venerdì 19 dicembre alle ore 22:00, lo Sghetto Club di Bologna ospita il concerto dal vivo di Maddy Combs Quintet. Un evento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo, che vedrà la band esibirsi presso il locale di via Emilio Zago.
Venerdì 19 dicembre a partire dalle ore 22:00 presso lo Sghetto Club di via Emilio Zago a Bologna, si terrà il concerto di Maddy Combs.Maddy Coombs è una sassofonista londinese che si sta affermando come voce originale nella scena jazz britannica ed è già stata definita dalla rivista JazzWise. Bolognatoday.it
