maculopatia secca della retina e atrofia geografica come si manifestano e quali sono le cure in arrivo

La maculopatia secca della retina, con la sua forma più grave, l'atrofia geografica, rappresenta una sfida significativa per circa un milione di italiani. Questa patologia, che colpisce la visione centrale, si manifesta con sintomi progressivi e attuali ricerche stanno portando a nuove speranze terapeutiche.

In Italia quasi un milione di persone fa i conti con la maculopatia secca della retina. La forma più grave di questa patologia è la cosiddetta atrofia geografica, forma avanzata di degenerazione maculare senile. La perdita della vista causata da questo quadro compromette gravemente l’indipendenza e la qualità della vita. Nelle persone che soffrono di atrofia geografica i fotorecettori, che sono cellule fotosensibili, si deteriorano nella macula, una porzione centrale della retina responsabile della visione centrale e della percezione dei colori. Questo danno inizia nella forma di piccole areole che si sviluppano poi in aree più grandi; una persona con degenerazione maculare senile precoce può avvertire problemi con la lettura o la visione notturna. Dilei.it

La maculopatia secca o atrofica cos'è e come si presenta

