Macron chiede a Meloni una alleanza per far slittare l' accordo Ue-Mercosur

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un'alleanza con l’Italia di Giorgia Meloni per sostenere il rinvio dell’accordo tra l’UE e il Mercosur, evidenziando una strategia condivisa per ritardare la firma e affrontare le questioni ambientali e commerciali legate all’intesa. La proposta mette in luce nuove dinamiche nelle relazioni tra Parigi e Roma.

© Liberoquotidiano.it - Macron chiede a Meloni una alleanza per far slittare l'accordo Ue-Mercosur Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, avrebbe trovato un alleato di peso, e inatteso, per difendere il rinvio del voto sul Mercosur: l’Italia di Giorgia Meloni. Secondo quanto riferito ieri a Reuters da due fonti diplomatiche, l’inquilino dell’Eliseo e il presidente del Consiglio italiano avrebbero raggiunto un’intesa sulla necessità di rinviare il voto definitivo sull’accordo commerciale tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay), che era previsto entro questa settimana a Bruxelles. Il ministro dei Conti pubblici francese, Amélie de Montchalin, ha affermato ieri che la Francia «non è l’unica» a volere il rinvio del voto. Liberoquotidiano.it Meloni: Macron non ci venire a fare lezioni perchè l'Africa scappa da voi... Di seguito trovi una raccolta di fonti e contenuti collegati alla notizia, con link esterni utili per approfondire lo stesso tema. Colloquio Meloni-Kushner, frenata sui fondi russi e stop all’invio di militari - In vista del Consiglio europeo di giovedì l’Italia cambia strategia. repubblica.it

Sul Mercosur Meloni può strizzare l'occhio a Macron e irritare la Commissione - L'Italia è l’ago della bilancia tra la richiesta francese di rinviare il voto e il calendario di Lula e Ursula von der Leyen: senza un sì in Consiglio la prossima settimana, la firma Ue- ilfoglio.it

