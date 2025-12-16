Durante una puntata di La Vita in Diretta, Loredana Lecciso ha fatto una rivelazione inaspettata sulla famiglia di Albano, scatenando svelamenti e tensioni. Un episodio che ha trasformato un momento apparentemente leggero in un caso mediatico, riportando sotto i riflettori i delicati equilibri familiari dei Carrisi.

Ma che succede nella famiglia di Albano? Loredana Lecciso fa una rivelazione in diretta e gela tutti!

Un momento di televisione apparentemente leggero si è trasformato in un piccolo caso mediatico. Durante una recente puntata de La Vita in Diretta, una serie di battute, chiarimenti e rivelazioni ha riportato sotto i riflettori i delicati equilibri che ruotano attorno alla famiglia Carrisi. Protagonista, ancora una volta, Loredana Lecciso, che in studio si è trovata a commentare temi tutt’altro che semplici, tra assenze che fanno rumore e vecchie questioni mai del tutto archiviate. La figlia di Albano fa il compleanno e Loredana Lecciso è esclusa: i fatti. Nel corso della trasmissione condotta da Alberto Matano, l’attenzione si è spostata improvvisamente su Romina Power, cogliendo di sorpresa Lecciso, presente tra gli ospiti. Donnapop.it

Albano perplesso con Loredana Lecciso #albano #loredanalecciso #maritoemoglie #love #divano

Loredana Lecciso compie 53 anni. L'amore (senza matrimonio) con Al Bano, la rivalità con Romina Power e i ritocchini estetici - Sulla famiglia allargata con Al Bano, Loredana Lecciso dice: «Credo succeda a tutte le coppie che arrivano da un divorzio e hanno dei figli con l'ex.

