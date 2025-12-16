Ma ai bambini interessa davvero il matrimonio dei Me contro Te?

Le nozze dei Me contro Te, celebrate durante uno show a pagamento, hanno acceso l'interesse dei più giovani, trasformando un evento pubblico in un'occasione di intrattenimento e marketing. Questo matrimonio, molto diverso da quello dei Ferragnez, pone in discussione il confine tra privacy e spettacolo, suscitando curiosità e discussioni sul ruolo dei social e dell'intrattenimento nelle celebrazioni private.

© Donnapop.it - Ma ai bambini interessa davvero il matrimonio dei Me contro Te? Con le nozze dei Me contro Te, che verranno celebrate durante uno show a pagamento, il concetto di riservatezza viene riscritto a tal punto che il matrimonio dei Ferragnez, che è stato un vero e proprio fenomeno di social marketing, sembra quasi un evento intimo. È evidente che l'asticella si sia alzata (o abbassata, dipende dai punti di vista) talmente tanto da considerare plausibile che due personaggi pubblici si sposino davanti a migliaia di persone (perlopiù genitori che accompagnano i figli piccolissimi) pagando da 50 fino 250 euro. A me tutto ciò pare distopico, a tratti persino surreale, ma il punto non è questo.

