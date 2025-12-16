MO Schlein | subito riconoscimento immediato Italia Stato Palestina

Il dibattito sulla crisi a Gaza continua a suscitare attenzione internazionale. Schlein invita la comunità internazionale, l’Unione europea e il governo italiano a contribuire concretamente alla costruzione della pace nella regione, sottolineando l’importanza di un riconoscimento immediato dello Stato Palestina e di un impegno condiviso per una soluzione duratura.

Roma, 16 dic. (askanews) – "Ci aspettiamo che la comunità internazionale, l'Unione europea e il governo italiano portino il loro decisivo contributo alla costruzione della pace a Gaza". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa al Nazareno. "Spero che il tema sarà oggetto della discussione domani in aula con la presidente del Consiglio per capire qual è il contributo che il governo intende dare a questo percorso che deve mirare alla soluzione di due popoli e due Stati" con "il pieno immediato riconoscimento dello Stato di Palestina", ha aggiunto la leader Dem.

