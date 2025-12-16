Lutto per Raffaella Fico e Armando Izzo il dolore dopo cinque mesi | Il nostro bambino ci ha lasciati

Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un dolore profondo dopo aver perso il loro bambino al quinto mese di gravidanza. La coppia, che pochi mesi fa aveva condiviso con entusiasmo la gioia dell’attesa, si trova ora a dover affrontare un lutto improvviso e devastante. Un momento difficile che segna profondamente le loro vite.

Un dolore immenso ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo. La coppia, che solo pochi mesi fa aveva condiviso con i propri follower la gioia della gravidanza, ha dovuto affrontare una tragedia che nessun genitore dovrebbe mai vivere: la perdita del bambino che attendevano al quinto mese di gestazione. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio congiunto pubblicato sui canali social di entrambi, un comunicato sobrio ma carico di sofferenza con cui hanno scelto di rendere pubblica la notizia prima che potessero diffondersi speculazioni o ricostruzioni non veritiere. A farsi portavoce del lutto è stato il difensore del Monza, che ha voluto condividere direttamente con i tifosi e il pubblico questo momento devastante. Screenworld.it

