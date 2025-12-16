Lutto nella musica | addio ad Anna Rusticano la voce di Monreale che conquistò l’Italia
È scomparsa Anna Rusticano, celebre cantante e voce iconica degli Anni Ottanta, nota per aver conquistato il cuore di molti italiani. La sua scomparsa, avvenuta a 71 anni, rappresenta una perdita significativa nel mondo della musica, lasciando un patrimonio artistico indelebile.
Roma, 15 dicembre 2025 – Si è spenta ieri, all’età di 71 anni, Anna Rusticano, una delle voci più iconiche e rappresentative del panorama musicale italiano degli Anni Ottanta. L’artista era ricoverata in una clinica di Roma ed è deceduta a causa di una polmonite. La triste notizia è stata comunicata dalla sorella Sandra. Anna . L'articolo proviene da Monreale Live. Monrealelive.it
MUSICA ITALIANA IN LUTTO: ADDIO ALLA CANTANTE ANNA RUSSANO
Lutto nella musica italiana: addio alla voce che fu censurata dalla Rai - Addio ad Anna Rusticano, celebre negli anni '80 per brani come "Lui, lui, lui" e "Sto con te". donnaglamour.it
Addio ad Anna Rusticano, voce simbolo degli anni ’80: è morta a 71 anni - L’addio a una voce iconica degli anni ’80 tra successi radiofonici e sperimentazioni musicali: è morta a 71 anni Anna Rusticano. notizie.it
Lutto nella musica italiana: è morta la diva tra le dive - facebook.com facebook
Lutto a Villanova d’Albenga: si è spenta la maestra di musica Giuseppina Siffredi x.com