Lutto all' ospedale di Pontedera | è scomparso il dottor Alberto Topi

È deceduto all’età di 62 anni il dottor Alberto Topi, stimato cardiologo dell’ospedale di Pontedera. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e il personale sanitario, profondamente colpiti dalla perdita di un professionista dedito e rispettato.

Lutto nell'Azienda USL Toscana nord ovest per la scomparsa, all'età di 62 anni, del dottor Alberto Topi, cardiologo all'ospedale Lotti di Pontedera, colpito da una malattia che non gli ha lasciato scampo.Alberto Topi, pontederese, da oltre 30 anni lavorava al Lotti, un professionista.

