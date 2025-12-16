Lutto al Consorzio della Mozzarella è morto il vicedirettore Testa
Il mondo della mozzarella di bufala piange la scomparsa di Gennaro Testa, vicedirettore del Consorzio di tutela e figura di spicco nel settore. La sua perdita rappresenta un grave lutto per l'intera filiera, che lo ricorda con affetto e riconoscenza per il suo contributo alla promozione e alla tutela di questo eccellenza gastronomica.
Il mondo della mozzarella di bufala è in lutto. Si è spento Gennaro Testa, vicedirettore del consorzio di tutela e responsabile della promozione. Lo si apprende dalle pagine social del Consorzio Mozzarella di Bufala.“Non avremmo mai immaginato di vivere questo dolore così atroce - si legge in un. Casertanews.it
Morto Gennaro Testa, lutto nel Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop - È venuto a mancare il vicedirettore del Consorzio, Gennaro Testa, che ha dedicato tutta la sua vita lavorativa ... ilmattino.it
Non avremmo mai immaginato di vivere questo dolore così atroce. Il nostro Consorzio, la comunità della nostra filiera è in lutto profondo: è venuto a mancare il vicedirettore del Consorzio, Gennaro Testa, uomo dalle straordinarie qualità morali, professionista - facebook.com facebook
