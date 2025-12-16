Lutto a Valmadrera | addio a suor Paola Colombo 26 anni al servizio dei bambini della città

Valmadrera piange la perdita di suor Paola Colombo, religiosa sacramentina che ha dedicato oltre 26 anni al servizio dei bambini e delle famiglie locali. La comunità si unisce nel dolore per la scomparsa di una donna che ha lasciato un segno profondo nella vita di molti.

Valmadrera si stringe nel dolore per la scomparsa di suor Paola Colombo, religiosa sacramentina che per oltre un quarto di secolo ha dedicato la propria vita ai bambini e alle famiglie della città. La suora è mancata domenica 14 dicembre all'età di 89 anni a Colognola, dove si era trasferita nel.

