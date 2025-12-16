Lupo provoca incidente Il comitato | Sono troppi

Lo scorso sabato mattina a Montecchio Vesponi si è verificato un incidente stradale coinvolgendo un automobilista e un lupo, suscitando preoccupazione tra la comunità. Il comitato locale ha evidenziato come la presenza crescente di questi animali rappresenti una problematica sempre più diffusa e urgente da affrontare.

Un incidente stradale che ha coinvolto un automobilista e un lupo è avvenuto lo scorso sabato mattina a Montecchio Vesponi. L’animale non è morto sul colpo, ma è rimasto ferito sul ciglio della strada in attesa dei soccorsi dopo che i passanti hanno segnalato la sua presenza alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. L’incidente è stato l’occasione per tornare a parlare della questione dei grandi carnivori presenti sul territorio. A farlo è ancora una volta il Comitato Emergenza lupo di Arezzo che punta il dito sulla presenza dei lupi in città. "La progressiva saturazione dei territori antropizzati, unita a una crescita esponenziale, incontrollata e soprattutto priva di gestione di questi grandi predatori, rende inevitabile l’aumento dei conflitti con l’uomo e gli incidenti stradali – spiega il Comitato - Lungo la Sr71 ne abbiamo segnalati tanti, ma rappresentano solo una minima parte degli eventi accaduti. Lanazione.it

