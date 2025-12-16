Luogo di preghiera pasti ad hoc e rispetto dei riti | l' Ircss tutela i pazienti islamici

L'Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo si impegna a garantire un'assistenza più attenta alle esigenze dei pazienti islamici, offrendo spazi di preghiera dedicati, pasti conformi alle pratiche religiose e il rispetto dei riti tradizionali. Un'attenzione che mira a migliorare il comfort e il benessere di chi segue questa religione durante il percorso di cura.

Più attenzione verso i bisogni dei pazienti islamici. Questa la promessa del personale sanitario che opera negli ospedali dell''Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo. Oggi l'incontro della direzione strategica, rappresentata dal direttore generale Maurizio Lanza, dal direttore amministrativo Maria. Messinatoday.it

