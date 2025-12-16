L' undicenne di Acri caduto da un B&B a Roma lascia la terapia intensiva
Dopo settimane di ricovero in condizioni critiche, arrivano segnali incoraggianti dall’ospedale Bambino Gesù di Roma per il bambino di 11 anni precipitato lo scorso 21 ottobre dal terzo piano di un bed & breakfast in zona Tiburtina. Il piccolo ha lasciato il reparto di terapia intensiva ed è stato trasferito in Chirurgia plastica, dove continuerà la degenza prima di iniziare il percorso di. Feedpress.me
