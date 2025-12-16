Un’escalation di eventi drammatici coinvolge i Reiner: una lite furibonda, una stanza d’albergo insanguinata e l’arresto di Nick, il loro figlio. Michelle Obama esprime il rammarico di non averli incontrati, mentre gli investigatori ricostruiscono una sequenza inquietante di fatti che hanno scosso l’intera famiglia.

© Notizie.com - L’ultima notte dei Reiner: la lite, l’hotel, e l’arresto del figlio Nick. Michelle Obama: “Avrei dovuto incontrarli”

Gli investigatori ricostruiscono una sequenza inquietante: una lite pubblica, una stanza d’albergo coperta di sangue, poi l’arresto del figlio. Gli omicidi di Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer Reiner hanno lasciato attoniti Hollywood e la politica statunitense. Il figlio Nick Reiner è stato arrestato con l’accusa di averli uccisi. (ANSA FOTO) – Notizie.com I pubblici ministeri sono pronti a decidere se e come incriminare il 32enne, che è detenuto senza cauzione. È stato arrestato diverse ore dopo che i suoi genitori sono stati trovati morti domenica nella loro casa nel quartiere di lusso di Brentwood a Los Angeles. Notizie.com

