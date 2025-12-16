L’ultima notte dei Reiner | la lite l’hotel e l’arresto del figlio Nick Michelle Obama | Avrei dovuto incontrarli
Un’escalation di eventi drammatici coinvolge i Reiner: una lite furibonda, una stanza d’albergo insanguinata e l’arresto di Nick, il loro figlio. Michelle Obama esprime il rammarico di non averli incontrati, mentre gli investigatori ricostruiscono una sequenza inquietante di fatti che hanno scosso l’intera famiglia.
Gli investigatori ricostruiscono una sequenza inquietante: una lite pubblica, una stanza d’albergo coperta di sangue, poi l’arresto del figlio. Gli omicidi di Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer Reiner hanno lasciato attoniti Hollywood e la politica statunitense. Il figlio Nick Reiner è stato arrestato con l’accusa di averli uccisi. (ANSA FOTO) – Notizie.com I pubblici ministeri sono pronti a decidere se e come incriminare il 32enne, che è detenuto senza cauzione. È stato arrestato diverse ore dopo che i suoi genitori sono stati trovati morti domenica nella loro casa nel quartiere di lusso di Brentwood a Los Angeles. Notizie.com
Rob Reiner ucciso dal figlio Nick: la lite alla cena di Natale, la scia di sangue e la notte in hotel - La polizia ha fatto una prima ricostruzione della notte in cui Nick Reiner ha ucciso i genitori, il regista Rob e Michele Singer ... tg.la7.it
