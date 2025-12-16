Lukaku torna con il Napoli | convocato per la Supercoppa a Riyadh
Romelu Lukaku torna a vestire la maglia del Napoli e viene convocato per la Supercoppa a Riyadh. Un momento significativo per il club partenopeo, che si prepara a affrontare una sfida importante in Arabia Saudita. La sua presenza rappresenta un elemento chiave nell'obiettivo di conquistare il trofeo.
Il viaggio verso l’Arabia Saudita segna una tappa importante per il Napoli: Romelu Lukaku . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Lukaku Redemption at Napoli ?????????
