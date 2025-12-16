Romelu Lukaku si prepara a tornare in campo con il Napoli dopo un lungo stop, segnando un ritorno importante per la squadra. La sua presenza in Arabia Saudita rappresenta un passo fondamentale nel percorso di recupero e integrazione, con l’attenzione rivolta anche alla prossima sfida con l’allenatore Conte. Un ritorno atteso dai tifosi e strategico per le ambizioni partenopee.

© Internews24.com - Lukaku Napoli, il ritorno di Big Rom a Riad: presenza chiave e rientro graduale dopo il lungo stop

Inter News 24 Lukaku Napoli, l’attaccante belga torna a viaggiare con la squadra in Arabia Saudita: conto alla rovescia per Conte. Romelu Lukaku, attaccante belga classe 1993 e uomo simbolo del Napoli, sarà a Riad con il gruppo per la Supercoppa. Una presenza preziosa, soprattutto sul piano della leadership, in attesa del rientro in campo che avverrà con la necessaria cautela. Il percorso è chiaro: gestione graduale, senza forzature, per consentire a Big Rom di ritrovare condizione e continuità dopo mesi complicati. L’attaccante, reduce da una stagione chiusa con 14 gol e 10 assist, è ancora indietro sul piano atletico. Internews24.com

Lukaku Redemption at Napoli #2 ?????????

Napoli, Lukaku parte per l’Arabia: come sta e quando può giocare - Quattro mesi dopo l'infortunio, Romelu Lukaku torna tra i convocati di mister Conte: ecco come sta e quando può tornare a giocare ... calciomercato.it