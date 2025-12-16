Lukaku gioca in Supercoppa? La decisione di Conte e il caso Lucca

Romelu Lukaku è stato convocato per la Supercoppa Italiana contro il Milan, ma non scenderà in campo dall'inizio. La decisione di Antonio Conte, che ha scelto di tenerlo in panchina, ha suscitato dibattito tra i tifosi e ha alimentato il

Convocato, ma in panchina. È questa la risposta al dubbio dei tifosi: Romelu Lukaku è nella lista per la Supercoppa Italiana contro il Milan, ma non giocherà titolare. Dopo 4 mesi dall'operazione, Conte lo porta in Arabia per fare gruppo e inserirlo gradualmente. Dal 1? minuto giocherà Hojlund. La notizia del rientro apre però alla possibile cessione immediata di Lorenzo Lucca, bocciato pubblicamente dal DS Manna. Napoli, Lukaku convocato per la Supercoppa: la gestione con Hojlund e il caso Lucca Lukaku gioca in Supercoppa?. L'entusiasmo per il ritorno di Big Rom va moderato con la realtà clinica.

Napoli, infortunio Lukaku: ora c’è il verdetto per la Supercoppa - Secondo quanto riferito da Sky Sport, il belga migliora di giorno in giorno e, per tale ragione, mister Conte dovrebbe portarlo a Riad con il resto della squadra. fantamaster.it

Lukaku è sicuramente importante. Manca tanto in attacco. E si sente l'assenza di De Bruyne soprattutto per una questione di idea di gioco. Ma secondo noi la grande assenza in casa Napoli è rappresentata da questo giocatore. Non un semplice centrocampist - facebook.com facebook

"Lucca può diventare un tema di mercato, perché con il rientro di Lukaku, visto che il Napoli gioca con una sola punta che in questo momento è Hojlund, Lucca potrebbe essere anche l'uomo da Milan o da Roma nel mercato di gennaio" @DiMarzio x.com

