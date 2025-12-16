Lukaku gioca in Supercoppa? La decisione di Conte e il caso Lucca

Convocato, ma in panchina. È questa la risposta al dubbio dei tifosi: Romelu Lukaku è nella lista per la Supercoppa Italiana contro il Milan, ma non giocherà titolare. Dopo 4 mesi dall’operazione, Conte lo porta in Arabia per fare gruppo e inserirlo gradualmente. Dal 1? minuto giocherà Hojlund. La notizia del rientro apre però alla possibile cessione immediata di Lorenzo Lucca, bocciato pubblicamente dal DS Manna. Napoli, Lukaku convocato per la Supercoppa: la gestione con Hojlund e il caso Lucca Lukaku gioca in Supercoppa?. L’entusiasmo per il ritorno di Big Rom va moderato con la realtà clinica. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

