Lukaku again è lui il simbolo del Napoli di Conte | detestato come il papà divisivo come il papà

Romelu Lukaku torna protagonista nel Napoli di Conte, assumendo il ruolo di simbolo della squadra. Con il suo carattere forte e la sua presenza in campo, divide e appassiona tifosi e detrattori, rievocando le dinamiche familiari legate al suo rapporto con il padre. Un ritorno che riaccende le speranze di vittoria e riassume il carattere combattivo del club.

© Ilnapolista.it - Lukaku again, è lui il simbolo del Napoli di Conte: detestato come il papà, divisivo come il papà È tornato l’uomo scudetto. C’è anche McTominay certo. Ma Lukaku è stato il simbolo del Napoli, perché simbolo di Antonio Conte. Il suo uomo. La sua musa. Lukaku sta a Conte come Liv Ullmann a Ingmar Bergman, Marcello Mastroianni a Federico Fellini e bla bla bla. È stato lui l’uomo simbolo del Napoli del quarto scudetto. O meglio l’uomo più identitario (termine molto in voga soprattutto quando si parla di Partenope con o senza acca). Perché si fa presto a dire McTominay. Scott non è stato un personaggio realistico. Ilnapolista.it Lukaku again, è lui il simbolo del Napoli di Conte: detestato come il papà, divisivo come il papà - Ai napoletani non piace forse perché incarna quel gioco di strada, sporco ... ilnapolista.it

