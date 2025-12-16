L' Ue rivede lo stop ai motori termici dal 2035 sì a ibride e biofuel

L'Unione Europea ha deciso di modificare le sue politiche sui motori termici, consentendo l'introduzione di veicoli ibridi e alimentati a biofuel. Dal 2035, la normativa non imporrà più il divieto totale di vendita, ma richiederà una riduzione del 90% delle emissioni, aprendo nuove possibilità per tecnologie alternative e meno inquinanti nel settore automobilistico.

L' Ue rivede il divieto totale di vendita dei motori a combustione interna: dal 2035 i costruttori non dovranno più azzerare le emissioni, ma ridurle del 90%, lasciando così spazio sul mercato anche a modelli non completamente elettrici o alimentati a idrogeno, come gli ibridi plug-in e i veicoli con range extender. La modifica è contenuta nella revisione degli standard sulle emissioni di CO2.

Dal 2035 in poi, le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di

L'UE pronta a rivedere le norme sulle auto green: secondo il leader del PPE Weber la strada sarà quella della neutralità tecnologica.

