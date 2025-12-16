L’Ucraina entrerà nella NATO di nascosto La diretta con Alessandro Orsini

Martedì 16 dicembre alle 17 torna Sicurezza Internazionale con Alessandro Orsini, che analizzerà le recenti notizie e smentite sulle trattative tra Russia e Ucraina. In particolare, il professore si concentrerà sull’eventuale ingresso dell’Ucraina nella NATO, un tema di grande attualità e rilevanza nel contesto geopolitico internazionale.

© Ilfattoquotidiano.it - L'Ucraina entrerà nella NATO di nascosto. La diretta con Alessandro Orsini Alle 17 di martedì 16 dicembre torna l'appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale che vede protagonista Alessandro Orsini, nei giorni in cui impazzano notizie e smentite sulle trattative per una fine della guerra tra Russia e Ucraina, il professore si interroga sull'ingresso dell'Ucraina nella Nato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

