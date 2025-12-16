L’Ucraina entrerà nella NATO di nascosto La diretta con Alessandro Orsini
Martedì 16 dicembre alle 17 torna Sicurezza Internazionale con Alessandro Orsini, che analizzerà le recenti notizie e smentite sulle trattative tra Russia e Ucraina. In particolare, il professore si concentrerà sull’eventuale ingresso dell’Ucraina nella NATO, un tema di grande attualità e rilevanza nel contesto geopolitico internazionale.
Alle 17 di martedì 16 dicembre torna l’appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale che vede protagonista Alessandro Orsini, nei giorni in cui impazzano notizie e smentite sulle trattative per una fine della guerra tra Russia e Ucraina, il professore si interroga sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it
Zar al quoto Dopo l’invasione dell’Ucraina, i numeri del bilancio russo non tornano. Revisioni retroattive, scarsa trasparenza e contabilità creativa: così Putin prova a tenere in piedi i conti. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.