Alla finale della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 il 20 dicembre 2025, due ospiti d’eccezione, Lucio Corsi e Riccardo Cocciante, saliranno sul palco per un appuntamento imperdibile, arricchendo la serata con il loro talento e la loro presenza.

© Davidemaggio.it - Lucio Corsi e Riccardo Cocciante alla finale di Ballando con le Stelle

Anche se non ci sono più tesoretti da consegnare, nella finale della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 sabato 20 dicembre 2025, non mancheranno due ospiti d’eccezione. Nel corso dell’ultima puntata del talent show, Milly Carlucci avrà infatti modo di accogliere in studio Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. Gli ospiti d’onore, molto diversi tra di loro, regaleranno, come spiegato dalla Carlucci, “ un momento di bellezza e di arte pura “, prima di arrivare alla formazione del podio, decisamente incerto anche per la conduttrice. Chi alza la coppa? Che previsioni vi siete fatti a casa? Avete un’idea? Io sinceramente non riesco a farmi un’idea perché ci sono tante coppie forti in alcuni aspetti e meno in altri; una coppia compensa dove un’altra è più debole. Davidemaggio.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

ANDY ? Lucio Corsi canta Hai un amico in me sul palco di Musicultura 2020

Video ANDY ? Lucio Corsi canta Hai un amico in me sul palco di Musicultura 2020 Video ANDY ? Lucio Corsi canta Hai un amico in me sul palco di Musicultura 2020

Lucio Corsi chiude il tour con un bagno di folla all'Ippodromo: ora l'Europa e i palazzetti - Chissà cosa avrebbe risposto Lucio Corsi se un anno fa qualcuno gli avesse predetto come sarebbe cambiata la sua vita da lì a qualche mese. tgcom24.mediaset.it

Lucio Corsi, è uscito il nuovo singolo Notte di Natale. Testo e significato - Il cantautore ha raccontato: “Nella canzone hanno recitato una luna, una star, un gatto, un cane, il vento freddo nel parcheggio del pub, una nuvola, un foulard, una mamma, un babbo e il tempo che ... tg24.sky.it

" " Lucio Corsi arriva nello studio di Che Tempo che Fa per raccontare del suo nuovo album, La chitarra nella roccia, registrato all’interno dell’Abbazia di San Galgano. Un luogo che è già di per sé narrazione, sile - facebook.com facebook