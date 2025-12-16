Lucio Corsi e Riccardo Cocciante alla finale di Ballando con le Stelle
Alla finale della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 il 20 dicembre 2025, due ospiti d’eccezione, Lucio Corsi e Riccardo Cocciante, saliranno sul palco per un appuntamento imperdibile, arricchendo la serata con il loro talento e la loro presenza.
Anche se non ci sono più tesoretti da consegnare, nella finale della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 sabato 20 dicembre 2025, non mancheranno due ospiti d’eccezione. Nel corso dell’ultima puntata del talent show, Milly Carlucci avrà infatti modo di accogliere in studio Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. Gli ospiti d’onore, molto diversi tra di loro, regaleranno, come spiegato dalla Carlucci, “ un momento di bellezza e di arte pura “, prima di arrivare alla formazione del podio, decisamente incerto anche per la conduttrice. Chi alza la coppa? Che previsioni vi siete fatti a casa? Avete un’idea? Io sinceramente non riesco a farmi un’idea perché ci sono tante coppie forti in alcuni aspetti e meno in altri; una coppia compensa dove un’altra è più debole. Davidemaggio.it
