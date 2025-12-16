La gestione di Filippo D’Alesio alla Samb segnala un nuovo inizio, tra sfide e opportunità. Con poco tempo a disposizione, il tecnico ha già iniziato a imprimere la sua visione sulla squadra, affrontando luci e ombre di un percorso ancora in fase di definizione. Un punto di partenza che apre scenari diversi per il futuro del club.

© Ilrestodelcarlino.it - Luci e ombre nella Samb targata D’Alesio

Un punto per iniziare una nuova avventura. Non era semplice per Filippo D’Alesio dare subito il suo imprintig alla Samb in due settimane di lavoro. Però i rossblù da seri professionisti hanno subito seguito il nuovo tecnico. La trasferta di Pontedera ha evidenziato una Samb double face. Nella prima frazione di gioco ancora titubante e con i meccanismi ancora da oleare bene. Il gol allo scadere di Vitali poteva in qualche modo deprimere la squadra. Invece nella ripresa Eusepi e compagni hanno tirato fuori l’orgoglio ed anche dal punto di vista tecnico-tattico le cose sono andate meglio. E’ ancora molto presto, però, dare un giudizio complessivo sulla Samb targata D’Alesio ma resta il fatto che almeno dal punto di vista caratteriale i rossoblù non si sono smarriti. Ilrestodelcarlino.it

GIORGIA E PAPÀ SALVO CATTURANO LA DONNA MISTERIOSA! LA VERA DANCING SERBIAN LADY!

Luci e ombre nella Samb targata D’Alesio - La trasferta di Pontedera ha evidenziato una squadra double face, dal punto di vista caratteriale i rossoblù non si sono smarriti ... msn.com