MariaCeleste ha appena sistemato gli addobbi natalizi, creando un’atmosfera magica e scintillante. Gli orsetti colorati e le luci brillanti rendono l’ambiente festoso, pronti a condividere con Malù la gioia di questa stagione. Un momento di preparazione e meraviglia che anticipa le celebrazioni natalizie.

© Quotidiano.net - “Luccica tutto! Ti piacciono i nuovi orsetti, Malù?”

. MariaCeleste ha, appena, terminato di sistemare gli addobbi di Natale. Le hanno inviato un albero molto bello, al solito. Lei ha sistemato due persone di servizio, una sulla scala ed una in mezzo a venti scatole di palline, fiocchi, angeli, luci, E dal divano dirige. La sua Malù, ma da quando la chiama così, boh, sceglie con lei. Poi, come per magia, l’albero si è acceso. Ed anche le luci lungo il muretto del terrazzo. Uno scintillio che sembra quasi mezzanotte, e sono solo le sei del pomeriggio. Adesso, dalla strada, i curiosi capiranno che nella casa della grande sorella l’albero è stato fatto. Quotidiano.net

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ilary si trasforma in Mercoledì della famiglia addams e fa scherzi a zia roma e zia nicole shorts

Video Ilary si trasforma in Mercoledì della famiglia addams e fa scherzi a zia roma e zia nicole shorts Video Ilary si trasforma in Mercoledì della famiglia addams e fa scherzi a zia roma e zia nicole shorts

“Luccica tutto! Ti piacciono i nuovi orsetti, Malù?” - Ti piacciono i nuovi orsetti, Malù? quotidiano.net