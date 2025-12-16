Lucci il legame con Fedez e le mire degli ultrà del Milan | Risse e violenza come strategia per entrare nello showbusiness

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno e mezzo dopo il blitz che ha smantellato le curve di Milan e Inter, emergono nuovi dettagli sulla figura di Lucci, il suo rapporto con Fedez e le strategie degli ultrà milanisti. La vicenda si arricchisce di testimonianze e sviluppi giudiziari, svelando un lato oscuro fatto di risse e violenza finalizzate a entrare nel mondo dello spettacolo.

lucci il legame con fedez e le mire degli ultr224 del milan risse e violenza come strategia per entrare nello showbusiness

© Leggo.it - Lucci, il legame con Fedez e le mire degli ultrà del Milan: «Risse e violenza come strategia per entrare nello showbusiness»

A un anno e tre mesi dal blitz che aveva decapitato le curve di Milan e Inter, e dopo che nello scorso giugno era arrivata la prima sentenza in tribunale a Milano, sono state depositate le. Leggo.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

lucci legame fedez mireLuca Lucci, il legame con Fedez e le mire degli ultrà del Milan: «Risse e violenza strategia per entrare nello showbiz» - A un anno e tre mesi dal blitz che aveva decapitato le curve di Milan e Inter, e dopo che nello scorso giugno era arrivata la prima sentenza in tribunale a Milano, sono state depositate ... leggo.it

lucci legame fedez mireLucci, il legame con Fedez e le mire degli ultrà del Milan: «Risse e violenza come strategia per entrare nello showbusiness» - A un anno e tre mesi dal blitz che aveva decapitato le curve di Milan e Inter, e dopo che nello scorso giugno era arrivata la prima sentenza in tribunale a Milano, sono state depositate ... leggo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.