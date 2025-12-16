Lucca vuole rimanere a Napoli | la promessa a Conte

Nel complesso scenario di mercato del Napoli, spicca la volontà di Lorenzo Lucca di rimanere in azzurro, nonostante le avances di altri club. La sua determinazione e le promesse fatte a mister Conte sottolineano l’importanza di questo attaccante per il progetto della squadra, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi sviluppi della trattativa.

Nel turbolento scenario di mercato che sta attraversando il Napoli, una delle storie più interessanti riguarda senza dubbio Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato nella scorsa estate dagli ordini dell’Udinese con grandi aspettative, ha ribadito con chiarezza che la sua volontà non è quella di lasciare la città partenopea nel prossimo mercato di gennaio Lucca delude e . L'articolo. Dailynews24.it

