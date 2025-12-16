Luca Taglioni, cantautore punk rock di Milano, presenta il suo nuovo EP “7even // System Error!”. Un concept album che esplora i cortocircuiti emotivi dell’essere umano attraverso sonorità crude e distorte, creando un viaggio musicale intenso e coinvolgente.

© Atomheartmagazine.com - Luca Taglioni: il cantautore punk rock milanese pubblica l’EP “7even // System Error!”

7even System Error! è un concept album crudo e distorto, una mappa sonora dei cortocircuiti emotivi dell’essere umano. Ogni brano è un crash: i sette peccati capitali diventano glitch dell’anima, senza morale né condanna. Solo carne viva. I suoni sono ruvidi, profondi, disturbanti. È un disco che non accompagna: ti scaraventa dentro la tempesta. La focus track è Ira, il cuore pulsante dell’album: un’esplosione chirurgica, lucida. Rabbia consapevole, fuoco che non brucia ma rivela. Qui Luca Taglioni si mette a nudo, tra chitarre che tagliano e una voce che non chiede scusa. È da lì che il sistema inizia a collassare. Atomheartmagazine.com

Blister - Luca Taglioni (Official Music Video)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LUCA COI BAFFI Cocaina 2024 - Cantautoriale, Rock, Alternativo - Luca Coi Baffi, il cantautore romano con una predilezione per il punk e un'anima da chansonnier, torna con il nuovo singolo "Cocaina", un ... rockit.it

Agrigastronomia Taglioni - facebook.com facebook