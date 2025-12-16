Luca Favilla la compagna pubblica una foto del figlio dopo i giorni di preoccupazione

Dopo settimane di preoccupazione, Luca Favilla e la sua compagna Camilla Mola condividono con i follower un momento di sollievo pubblicando una foto del loro bambino. Un messaggio di speranza e prossimità in un periodo difficile, che testimonia il valore della famiglia e dell’affetto nei momenti di incertezza.

Sono state settimane di forte preoccupazione queste appena trascorse per Luca Favilla e la compagna Camilla Mola. Diventati genitori lo scorso 14 novembre, i due ballerini - colleghi nella professione e compagni nella vita - hanno dovuto affrontare i problemi di salute del piccolo Enea, solo.

