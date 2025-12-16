L’Ottocento a Napoli all Certosa di San Martino si inaugura una nuova sezione | ingresso gratuito

Inaugurata alla Certosa di San Martino una nuova sezione dei Musei Nazionali del Vomero, dedicata all’Ottocento napoletano. La mostra permanente, intitolata “Ottocento a Napoli”, espone opere di pittura, arti decorative, scultura e fotografia, offrendo un approfondimento unico sulla ricca stagione artistica del XIX secolo nella città partenopea. L’ingresso è gratuito.

I Musei Nazionali del Vomero inaugurano una nuova sezione permanente alla Certosa di San Martino: “Ottocento a Napoli”, un percorso espositivo dedicato alla pittura, alle arti decorative, alla scultura e alla fotografia del XIX secolo napoletano. L’apertura ufficiale è fissata per lunedì 22 dicembre 2025, alla presenza del Direttore generale Musei Massimo Osanna. Preview e conferenza stampa. La giornata inaugurale si apre alle 9,30 con una preview riservata alla stampa nelle nuove sale espositive. Alle 11.00 è in programma la conferenza stampa nel Refettorio della Certosa, mentre alle 12.00 le sale della nuova sezione permanente saranno aperte al pubblico. Ildenaro.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Musei del Vomero: più spazi espositivi per la Certosa di San Martino - Lunedì 22 dicembre i Musei Nazionali del Vomero inaugurano la nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli e aprono i ... itinerarinellarte.it