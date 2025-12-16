Ecco i numeri vincenti e le quote delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 16 dicembre 2025. Questa giornata segna l'inizio della prima estrazione settimanale di questi giochi, offrendo ai giocatori l'opportunità di scoprire se la fortuna è dalla loro parte. Di seguito i risultati e le probabilità di vincita aggiornate.

© Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 16 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 16 dicembre 2025 Finalmente è arrivato il momento della prima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna di tutti i numeri estratti sulle varie ruote che consentiranno ai fortunati della giornata di poter gradare “cassa!”. Estrazione Lotto e Superenalotto, 16 dicembre 2025 I NUMERI DEL LOTTO Bari: Cagliari: Firenze: Genova: Milano: Napoli: Palermo: Roma: Torino: Venezia: Nazionale: I NUMERI DEL SUPERENALOTTO Combinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: I NUMERI DEL 10ELOTTO Numeri 10eLotto: Numero oro: Doppio oro: SIMBOLOTTO Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. Ilveggente.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 11122025

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, la diretta di oggi martedì 16 dicembre: tutti i numeri vincenti, quote e montepremi - Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 16 dicembre 2025, in diretta su Il Messaggero. ilmessaggero.it