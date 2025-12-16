Lotta scudetto Stramaccioni | Vedo Inter e Napoli favorite ma il Milan può essere il ‘terzo incomodo’…!

Andrea Stramaccioni analizza la corsa allo scudetto, indicando Inter e Napoli come principali favoriti. Tuttavia, non esclude il ruolo del Milan come possibile terzo incomodo, sottolineando l’equilibrio e l’incertezza nel campionato di quest’anno. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulle dinamiche della Serie A in questa fase cruciale.

© Pianetamilan.it - Lotta scudetto, Stramaccioni: “Vedo Inter e Napoli favorite, ma il Milan può essere il ‘terzo incomodo’…! L'ex allenatore di Inter e Udinese Andrea Stramaccioni ha commentato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' la lotta scudetto. Ecco le sue parole al quotidiano. Pianetamilan.it Lotta Champions ?????????? ?? ?????????? ?????? Stramaccioni: il miglior calendario è quello della JUVENTUS ?? La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Stramaccioni: "L'Inter convince di più, ma ora ha un calendario terribile. Chivu? Sta lavorando benissimo su" - Alla Gazzetta dello Sport, anche Andrea Stramaccioni affronta il tema della lotta scudetto, sempre più incerta e appassionante. msn.com

Lamanna: “Lotta scudetto? Vedo avanti l’Inter, anche se ci sono pure Napoli, Milan e Roma” - Intervenuto come ospite a TMW Radio, Eugenio Lamanna, ex portiere del Genoa, ha fatto alcune considerazioni anche sulla lotta scudetto ... msn.com

SACCHI E LA LOTTA SCUDETTO: OCCHIO ALLA ROMA Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non esclude la Roma dalla corsa scudetto. Secondo l’ex CT azzurro, i giallorossi hanno ancora tempo per inserirsi, molto dipenderà anche da ci - facebook.com facebook

C'è anche la Roma per la lotta scudetto Secondo voi quanti e quali squadre lotteranno per il tricolore #Roma #DAZNBetClub #DAZN x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.