lotito scatenato contro chi ha maxi debiti

Claudio Lotito risponde alle critiche e alle polemiche crescenti nel mondo del calcio, in particolare riguardo ai debiti accumulati dalle società. Dopo la straordinaria impresa del Parma, il presidente della Lazio si confronta con una tifoseria sempre più infastidita, che gli chiede di cedere il club. La sua posizione si fa sempre più centrale nel dibattito calcistico attuale.

Claudio Lotito passa al contrattacco e attacca chi ha debiti nel calcio. La grande impresa di Parma non è servita ad addolcire il presidente della Lazio, oggetto di una contestazione sempre più ostile da parte della sua tifoseria, che gli chiede di cedere il club. Così a margine della cena di Natale, Lotito ha lanciato qualche stoccata ai suoi contestatori, convinto dell'infondantezza delle accuse che gli vengono poste ormai da anni: "Se i tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio e per questo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società – ha detto -. Ilgiornale.it

Lotito scatenato La Lazio ha speso più di tutti. Greenwood più di 25 milioni Se pagano i tifosi

