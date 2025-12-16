Lotito all’attacco | Indice di liquidità assurdo Lazio danneggiata

In un ambiente raffinato di Spazio Novecento, Lotito esprime forti critiche riguardo all’indice di liquidità, definendolo “assurdo” e accusando la Lazio di essere danneggiata. Le sue parole rivelano tensioni e preoccupazioni profonde, segnando un momento di confronto acceso nel mondo del calcio e delle finanze sportive.

La cornice è quella elegante di Spazio Novecento, nel cuore dell’Eur, ma i toni sono tutt’altro che morbidi. A margine della festa di Natale della Lazio, il presidente Claudio Lotito prende la parola e affronta senza filtri uno dei temi più delicati della stagione biancoceleste: il blocco del mercato legato all’indice di liquidità e le sue conseguenze, sportive ed economiche. Un intervento lungo, articolato, a tratti polemico, nel quale Lotito rivendica la solidità del club e punta il dito contro un sistema che, a suo giudizio, penalizza proprio le società più virtuose. “Il gruppo ha ritrovato compattezza”. Como1907news.com Lotito: "Blocco mercato? Indice stupidità, cos'ha fatto la FIGC per correttezza della A?" - La Lazio presenta il nuovo allenatore Maurizio Sarri alla stampa e al fianco del Comandante è presente anche il presidente Claudio Lotito. tuttomercatoweb.com Lotito, mercato bloccato e solite frecciate: "L'indice di stupidità... Noi non abbiamo bond" - Claudio Lotito risponde così, spiegando anche i motivi del blocco: “Io sorrido. tuttomercatoweb.com Un prepartita scoppiettante per i tifosi biancocelesti! Leggi articolo completo https://www.laziochannel.it/2025/12/calciomercato-lazio-lotito-sbotta-indice-assurdo-ci-blocca-mercato-fermo-ingiustamente/utm_source=dlvr.it&utm_medium=instagrambusiness htt - facebook.com facebook Mercato #Lazio Parla #Lotito x.com