Losanna-Fiorentina sesta giornata Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La partita tra Losanna e Fiorentina della sesta giornata di Conference League 2025/2026 rappresenta un momento decisivo per i viola, chiamati a raccogliere punti fondamentali per sperare nella qualificazione diretta agli ottavi. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.
Gara valida per la sesta giornata del girone unico di Conference League 20252026. Ultima chiamata per I viola di entrare tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Losanna-Fiorentina si giocherà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 21 presso lo Stade de la Tuiliere. LOSANNA-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli svizzeri hanno 8 punti ed occupano la sedicesima posizione in classifica, cosa che permette loro di giocarsi ancora la qualificazione agli ottavi. Stesso cammino in campionato, dove la squadra di ha raccolto 8 punti in cinque partite. I viola stanno attraversando una delle peggiori crisi della sua storia recente. Sport.periodicodaily.com
Mainz-Fiorentina 2-1 gol e highlights Conference League
Losanna-Fiorentina, arbitra Lothar D'ondt: sestetto tutto belga - Giovedì si giocheranno le gare della sesta e ultima giornata della League Phase, tra cui Losanna- firenzeviola.it
Arriva la Fiorentina, il Losanna ci crede: "Pronti a fare la storia" - Questo si legge sul sito ufficiale della prossima avversaria (sesta e ultima) di Conference League della Fiorentina. firenzeviola.it
#ConferenceLeague, le #designazioniarbitrali di #LosannaFiorentina x.com
Paolo Vanoli resta sulla panchina della Fiorentina. La società da ancora fiducia al tecnico. Sarà lui in panchina contro il Losanna in Conference League e con l'Udinese in campionato - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.