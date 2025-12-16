Losanna-Fiorentina Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
La sfida tra Losanna e Fiorentina, valida per la sesta giornata della Conference League, si disputerà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 21:00 allo Stade de la Tuilière. La partita rappresenta un'importante occasione per la Viola, che cerca una vittoria per qualificarsi agli ottavi e chiudere il proprio percorso nel girone con successo.
Fiorentina-Dynamo Kiev 2-1 gol e highlights Conference League
Conference League: Fiorentina in crisi, ma contro il Losanna si può ripartire - La crisi è profonda e l’ultimo posto in campionato sta lì a dimostrarlo, ma gli unici tenui sorrisi della stagione della Fiorentina sono arrivati proprio dal percorso europeo. gazzetta.it
Losanna-Fiorentina (Conference League): probabili formazioni, quando e dove vederla
#ConferenceLeague, le #designazioniarbitrali di #LosannaFiorentina x.com
Paolo Vanoli resta sulla panchina della Fiorentina. La società da ancora fiducia al tecnico. Sarà lui in panchina contro il Losanna in Conference League e con l'Udinese in campionato - facebook.com facebook
