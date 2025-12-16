Losanna-Fiorentina Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La sfida tra Losanna e Fiorentina, valida per la sesta giornata della Conference League, si disputerà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 21:00 allo Stade de la Tuilière. La partita rappresenta un'importante occasione per la Viola, che cerca una vittoria per qualificarsi agli ottavi e chiudere il proprio percorso nel girone con successo.

La Fiorentina chiude il proprio percorso nel girone di Conference League facendo visita al Losanna. La sfida, in programma giovedì sera allo Stade de la Tuilière, è valida per la sesta giornata ed è fondamentale per la Viola che ha bisogno di un successo per entrare tra le prime otto e andare direttamente agli ottavi. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

