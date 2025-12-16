Los Angeles Sydney Sweeney e Amanda Seyfried alla premiere di Una di famiglia

A Los Angeles si è tenuta la première dell’adattamento cinematografico del thriller psicologico “Una di famiglia” (The Housemaid). Tra le protagoniste sul red carpet, Sydney Sweeney e Amanda Seyfried hanno attirato l’attenzione con i loro look eleganti, sottolineando l’evento come uno dei momenti più attesi della stagione cinematografica.

© Lapresse.it - Los Angeles, Sydney Sweeney e Amanda Seyfried alla premiere di "Una di famiglia" Sydney Sweeney e Amanda Seyfried a Los Angeles, in occasione della premiere dell'adattamento cinematografico del thriller psicologico "Una di famiglia" (The Housemaid). Al TCL Chinese Theatre si sono unite a loro i co-protagonisti Brandon Sklenar e Indiana Elle, insieme al regista Paul Feig. Basato sul romanzo di successo del 2022 di Freida McFadden, questo thriller psicologico racconta la storia di una giovane donna indigente (Sweeney) che trova lavoro come domestica a tempo pieno presso una coppia benestante (interpretata da Seyfried e Sklenar).

