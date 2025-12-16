L’oroscopo di mercoledì 17 dicembre 2025 | passioni forti per Pesci e Scorpione

Ecco l'oroscopo di mercoledì 17 dicembre 2025, un giorno caratterizzato da intense emozioni e passionalità. La Luna in Scorpione, attiva fino alle 17, amplifica i sentimenti e le relazioni, portando energia e coinvolgimento soprattutto per Pesci e Scorpione. Scopri cosa riservano le stelle per questa giornata ricca di sensibilità e intensità.

Quanta passione anche nell'oroscopo di mercoledì 17 dicembre 2025: la Luna in Scorpione fino alle 17 è particolarmente sollecitata ed emotiva. Fanpage.it

